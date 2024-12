Ex-bailarina do Faustão teria "lavado" R$ 15 milhões para o PCC

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) denunciou Natacha Horana, ex-bailarina do programa Faustão, por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC). A dançarina, de 33 anos, foi presa preventivamente em novembro e está detida na Cadeia Pública Feminina de Franco da Rocha, em São Paulo. A denúncia integra a Operação Argento, que envolve mais 18 pessoas, incluindo Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Prateado, apontado como líder do esquema criminoso.

De acordo com o MP, Natacha movimentou mais de R$ 15 milhões em contas pessoais e empresariais entre 2014 e 2024, valores incompatíveis com sua renda declarada. A investigação afirma que a ex-bailarina usou seu nome e o de sua mãe para ocultar a origem ilícita do dinheiro e possuía vínculos estreitos com Valdeci, com quem foi vista no momento da prisão dele em 2022. Ela também teria mantido contato frequente com outros membros da organização.

Natacha foi presa no dia 19 de novembro, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, durante uma operação que contou com o apoio da Receita Federal e do MPRN. Na ocasião, foram apreendidos R$ 119.650 em espécie, um carro de luxo, relógios, joias, eletrônicos e documentos. A polícia registrou a ação como captura de procurado e cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa da ex-bailarina não se manifestou sobre as acusações.

Famosa por integrar o balé do programa de 2015 a 2022, Natacha também ganhou notoriedade por polêmicas em sua trajetória. A Operação Argento segue em andamento, e as autoridades investigam outros possíveis envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa.

Leia Também: Golpistas usam vídeos de menino com síndrome rara para desviar doações