Rei Chales III quebra tradição real com mensagem de Natal

Este ano, o rei Charles III decidiu quebrar a tradição da realeza no que diz respeito à mensagem de Natal que sempre deixa aos súditos. Se nos anos anteriores, tanto o próprio, como a mãe, a rainha Elizabeth, escolheram propriedades reais para gravar a mensagem, agora foi diferente.

A situação foi revelada pela Casa Real britânica através de uma publicação nas redes sociais. "Este ano, a mensagem televisiva de Natal do rei foi gravada na Capela Fitzrovia, Londres.

Antes [conhecida como] a capela do Middlesex Hospital, é agora um espaço de reflexão silenciosa, descoberta e de celebração, ligando diversas comunidades de todas as fés ou nenhuma.

Em 1928, o avô de sua majestade, o rei George VI, colocou a primeira pedra do edifício.

A árvore de Natal que se vê foi doada pelo Croydon BME Fórum e pelo projeto Macmillan Cancer Support’s ‘Can You C Me?’ e será colocada no Royal Trinity Hospice, Clapham, o mais antigo hospital psiquiátrico do Reino Unido".

