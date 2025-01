Família de Demi Moore reage ao seu primeiro Globo de Ouro; veja o momento

Demi Moore conquistou seu primeiro Globo de Ouro neste domingo, 5 de janeiro, em Los Angeles. A atriz, que recebeu o prêmio de "Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical", foi celebrada com entusiasmo por sua família e amigos, que assistiram emocionados à sua vitória.

Reunidos para acompanhar a transmissão, o grupo aguardava ansiosamente o anúncio do vencedor da categoria. Entre as outras indicadas estavam Cynthia Erivo, Mikey Madison, Zendaya e Karla Sofía. No entanto, foi Demi Moore, estrela de "The Substance", quem levou o troféu para casa.

Assim que o nome de Demi foi anunciado, o ambiente ficou eletrizado. Os amigos e familiares saltaram dos sofás e aplaudiram com alegria. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado no Instagram por suas amigas Amanda De Cadenet e Eric Buterbaugh, além de suas três filhas Rumer, Scout e Tallulah.

"ELA CONSEGUIU", escreveu Scout na legenda da publicação, expressando a emoção do momento.

O vídeo termina com todos se acalmando para ouvir o discurso emocionado de Demi, que refletiu sobre sua carreira e a importância daquele prêmio. Confira abaixo um trecho do seu discurso:

"Meu Deus. Eu realmente não estava à espera disto. Estou em choque agora. Faço isto há mais de 45 anos, e esta é a primeira vez que ganho algo como atriz. Sinto-me tão honrada e tão grata", afirmou Demi.

Ela continuou: "Uma mulher disse-me uma vez: 'Sabes que tu nunca serás suficiente, mas podes ter noção do teu valor se deixares de te comparar aos outros.' Este prêmio é a prova de que o amor me impulsiona e de que tenho a dádiva de poder fazer algo que eu amo."

