Jack Nicholson reaparece após dois anos recluso; veja

Jack Nicholson, famoso ator de 87 anos conhecido por seus papéis em filmes icônicos como O Iluminado e Um Estranho no Ninho, foi visto recentemente em uma rara foto ao lado da filha, Lorraine Nicholson. O ator está ausente do cenário midiático há dois anos e não aparece no cinema desde 2010, quando atuou na comédia Tens a Certeza?, ao lado de Owen Wilson, Reese Witherspoon e Paul Rudd.

No último sábado, 3 de janeiro, a filha compartilhou uma publicação em suas redes sociais com uma série de fotos das festas de fim de ano, incluindo a imagem com seu pai. Esta é a primeira vez em dois anos que Jack Nicholson aparece publicamente em uma foto.

Vale lembrar que a última aparição do ator foi em 2023, durante um jogo de basquete dos Los Angeles Lakers.

Embora sua vida pública tenha sido muito restrita nos últimos anos, especula-se que Nicholson possa estar enfrentando desafios de saúde, como depressão ou demência, devido à sua ausência prolongada da mídia.

