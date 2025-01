Morre a atriz Leslie Charleson aos 79 anos

Leslie Charleson, renomada atriz americana conhecida por interpretar Monica Quartermaine na novela "General Hospital", faleceu aos 79 anos em 12 de janeiro de 2025.

Nascida em Kansas City, Missouri, em 22 de fevereiro de 1945, Charleson iniciou sua carreira na década de 1960, com participações em novelas como "A Flame in the Wind" e "As the World Turns". Em 1977, ela assumiu o papel de Monica Quartermaine em "General Hospital", tornando-se uma figura central e uma das personagens mais duradouras da série, aparecendo em mais de 2.000 episódios ao longo de quase cinco décadas.

Sua atuação rendeu quatro indicações ao Daytime Emmy na categoria de Melhor Atriz Principal em Série Dramática, nos anos de 1980, 1982, 1983 e 1995.

Além de seu trabalho em "General Hospital", Charleson fez aparições em séries populares como "Dharma & Greg" e "Friends".

A causa da morte não foi divulgada publicamente. Frank Valentini, produtor executivo de "General Hospital", expressou suas condolências nas redes sociais, destacando o legado duradouro de

"O seu legado duradouro chegou aos quase 50 anos no 'General Hospital' e, assim como a [personagem] Mônica era o coração da [família] Quartermaines, a Leslie era a matriarca adorada de todo o elenco e equipe", diz a legenda da publicação.

