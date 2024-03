Homem é preso por matar o marido da amante e enterrar o corpo no quintal

Um homem foi preso em flagrante na última quarta-feira (6) em Guaimbê, no interior de São Paulo, acusado de assassinar o marido da mulher com quem mantinha um relacionamento extraconjugal e enterrar o corpo no quintal de sua casa.

Luís Henrique Bezerra da Silva, de 29 anos, confessou o crime e foi autuado por homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver.

A vítima, identificada como Adriano Silva Barreto, de 37 anos, foi encontrada enterrada no quintal da casa de Luís Henrique. A investigação começou após uma denúncia anônima.

Luís Henrique alegou que a amante, com quem se relacionava há cerca de um ano, contou que vinha sendo agredida pelo marido e que teria perdido uma gestação, cujo filho seria do amante, devido às agressões.

Na segunda-feira (4), a pedido da mulher, Luís Henrique acompanhou de "tocaia" uma saída entre ela e o marido para observar como ela era tratada. Ele disse ter visto a mulher correndo do marido e, por isso, a atropelou com o seu carro. Em seguida, ele afirma ter batido na cabeça da vítima com um pedaço de pau, trocado de automóvel e levado o corpo para casa.

Ainda segundo o suspeito, a amante o aconselhou a enterrar o corpo em sua própria casa, o que ele teria feito com a ajuda de outros homens. A mulher nega ter pedido para o amante matar seu marido ou ter participado da ocultação do cadáver.

A Polícia Civil de Lins investiga o caso para esclarecer todos os detalhes do crime e determinar a culpa de cada um dos envolvidos.

