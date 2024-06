Vítima de violência doméstica finge pedir pizza para denunciar agressor

Um homem foi preso em flagrante na noite do último domingo (16) por violência doméstica e violação de medida protetiva, após a vítima utilizar um código singular para pedir ajuda à Guarda Municipal (GM) de Paranavaí. De acordo com o Terra, a mulher, que não teve sua identidade revelada, fingiu estar fazendo um pedido de pizza durante a ligação para o 153, solicitando uma "pizza com muito recheio" como forma de sinalizar a situação de perigo.

O atendente da GM, Sidnei Bevilaqua, percebeu o pedido incomum e, sensibilizado, desconfiou que se tratava de um pedido de socorro. Ele então orientou a vítima a confirmar se estava sendo ameaçada, ao que ela respondeu novamente com o pedido da "pizza com muito recheio". Diante da confirmação, Bevilaqua acionou a equipe da GM para o local.

Durante o deslocamento, a equipe perdeu contato com a vítima por telefone, o que reforçou a suspeita de que o agressor havia tomado o aparelho. Ao chegar no endereço, os guardas municipais foram recebidos pelo filho da vítima, um menino de 11 anos, que confirmou as agressões e indicou o local onde a mãe estava.

A mulher foi encontrada e levada, junto com o filho, à delegacia de polícia. Lá, foi constatado que ela já possuía uma medida protetiva contra o agressor, que foi preso em flagrante por violência doméstica e descumprimento da medida.

O comandante da GM de Paranavaí, Iterlei Jasper, destacou a perspicácia da vítima e a sensibilidade do guarda Bevilaqua para o desfecho positivo do caso. "Foi uma situação inusitada, mas a inteligência da mulher em usar o código da pizza e a perspicácia do guarda em perceber que algo estava errado foram fundamentais para a prisão do agressor", ressaltou Jasper.

O comandante ainda aproveitou para fazer um apelo às mulheres vítimas de violência doméstica: "Não tenham medo de pedir ajuda. Denunciem seus agressores. A GM está aqui para ajudá-las e garantir sua segurança", finalizou.

