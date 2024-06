Blogueiro de política é morto a tiros dentro de carro em cidade de AL

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem, dono de um blog de política, foi morto a tiros dentro de seu carro em Junqueiro (AL) na terça-feira (18).

Adriano Farias, de 32 anos, foi atingido com quatro tiros. A vítima voltava da academia em seu carro vermelho quando o crime aconteceu, próximo de sua casa.

A autoria do crime ainda não foi identificada. Nove disparos foram feitos e um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a janela do veículo com as marcas de tiro.

A Polícia Civil investiga se há motivação política. Segundo o delegado Eduardo Mero, também há outras linhas de investigação além dessa e ''nenhuma será descartada por enquanto''.

O prefeito da cidade, Leandro Silva (PTB), disse que seus adversários estão dando uma conotação política ao crime. ''Estão querendo se aproveitar dessa situação, estamos às vésperas das eleições, são lobos em pele de cordeio'', afirmou na tarde desta quarta (19) pelas redes sociais.

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), pediu ''apuração rigorosa'' do assassinato. ''Uma comissão de delegados será formada para solucionar este crime com celeridade'', afirmou.