Tia e sobrinho matam ladrão em menos de um minuto após anúncio de assalto

Uma mulher de 45 anos e seu sobrinho de 23 foram responsáveis por atirar e matar um criminoso que invadiu a casa da família no Guarujá, São Paulo.

Segundo o site G1, que cita um boletim de ocorrência, a ação durou menos de um minuto. As armas estavam sobre a mesa da sala quando o suspeito de 21 anos entrou, o que facilitou a reação das vítimas, conforme relato da polícia.

O assalto foi realizado por dois homens. Enquanto o criminoso morto invadia a casa, o outro aguardava numa moto. No entanto, ao ouvir os disparos, fugiu do local.

A mulher relatou à polícia que estava na sala com seu sobrinho quando o criminoso entrou na residência, anunciou o assalto e apontou a arma na direção deles.

Ela pegou a arma que estava sobre a mesa e disparou contra o criminoso. O sobrinho também pegou outra arma, que pertencia à mãe dele, e efetuou disparos.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que instaurou um inquérito para investigar o caso.

As armas foram recolhidas para perícia, e todas as armas da família estavam regularizadas, com licença para uso.

O advogado da família, Luiz Fernando Mendes Cunha, afirmou que a tia e o sobrinho agiram em legítima defesa, e o caso foi registrado dessa forma.

Além da tia e do sobrinho, outras pessoas da mesma família estavam dentro da casa.

As autoridades continuam em busca do outro suspeito.



