Em RO, caseiro confessa ter matado mulher a mando do marido dela, diz polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caseiro confessou ter assassinado uma mulher com um tiro no pescoço a mando do próprio marido dela, em um crime ocorrido no final de maio, em Espigão D'Oeste (RO), segundo informações da Polícia Civil.

Marido teria oferecido cerca de R$ 55 mil para o caseiro matar sua companheira, identificada como Maria José de Jesus Hoffmann. O esposo da vítima e o caseiro foram presos.

Caseiro confessou o crime em depoimento. Segundo a investigação, o suspeito disse que o marido encomendou a morte de Maria por não aceitar o pedido de separação. O suposto mandante do crime negou que tenha participação no homicídio, tampouco que tenha pagado ao executor para matar a esposa.

Maria José foi morta com um tiro no pescoço na última semana de maio. Na ocasião, o marido dela informou à polícia que estava dentro de casa assistindo à TV quando a vítima, ao fechar a cortina da janela para dormir, foi atingida pelo disparo e morreu no local.

Suspeitos estão presos provisoriamente. Os investigadores apreenderam três armas e vão analisar se o tiro que matou a mulher foi disparado de alguma delas. Como os suspeitos não tiveram as identidades divulgadas, não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

