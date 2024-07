Ex-namorado de jovem atacada com soda cáustica planejou crime, diz MP

Isabelly Ferreira, 23 anos, sofreu um ataque em maio deste ano, ao ser atingida por soda cáustica enquanto voltava da academia em Jacarezinho, no norte do Paraná. Uma mulher foi presa no mesmo mês pelo crime, mas a reviravolta veio nesta quarta-feira (3): o Ministério Público (MP) do Paraná denunciou o ex-namorado de Isabelly como mandante do ataque.

A investigação revelou que o homem, de 28 anos, preso preventivamente desde fevereiro por outro crime, planejou o ataque movido por vingança pelo término do relacionamento e "sentimento de posse" em relação à ex-namorada. Ele convenceu sua atual companheira a entrar no plano, e ela, motivada por ciúmes e inveja, executou o crime.

Câmeras de segurança flagraram o momento da agressão. O vídeo mostra Isabelly em pânico, com dor intensa, implorando por ajuda a dois homens que passavam na rua.

O ataque ocorreu na Alameda Padre Magno. Décio Silva, barbeiro da região, prestou os primeiros socorros à vítima. Isabelly foi levada em estado grave ao Hospital Universitário de Londrina, com ferimentos no rosto, peito e boca, e sinais de ingestão da substância química.

