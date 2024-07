Mulher é presa por jogar soda cáustica no órgão genital do parceiro em GO

Uma mulher de 56 anos foi presa em Uruaçu, no interior de Goiás, suspeita de jogar soda cáustica no órgão genital do companheiro. O crime, motivado por ciúmes, ocorreu no dia 25 de abril deste ano e resultou em lesões gravíssimas na vítima.

Segundo a Polícia Civil, a mulher dopou o homem, de 43 anos, com um medicamento para que ele perdesse a consciência e, em seguida, despejou a substância química em seus órgãos genitais. A ação causou queimaduras e deformidades permanentes na região.

Inicialmente, a suspeita negou ter cometido o crime. No entanto, as investigações revelaram sua motivação e, após a prisão, ela confessou o crime e detalhou como tudo aconteceu.

O delegado Sandro Leal, responsável pelo caso, ressalta a gravidade do crime e as consequências para a vítima. "Ela já está detida e será encaminhada ao Presídio Feminino de Barro Alto, respondendo por lesões corporais gravíssimas no ambiente doméstico, cuja pena pode ultrapassar 10 anos de reclusão".

Leia Também: Polícia Federal e Receita prendem homem que tentou retirar fuzil antidrone nos Correios