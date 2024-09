Jovem de 21 anos se perde das amigas e é estuprada por dois homens em MG

Uma jovem de 21 anos foi vítima de estupro por dois homens após sair de uma festa no Bairro Aeroporto, em Araxá, Alto Paranaíba. O crime ocorreu em 9 de setembro, e, segundo informações da Polícia Civil, um dos suspeitos foi preso preventivamente na terça-feira (17).

De acordo com as investigações, a vítima se separou das amigas ao sair da festa e, sozinha, sentou-se na calçada enquanto tentava entrar em contato com elas. Nesse momento, um homem se aproximou e tentou iniciar uma conversa, mas a mulher o ignorou. Pouco depois, ele retornou acompanhado de outro homem, que estava de bicicleta.

Aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima, os dois homens a levaram a pé para um local nas proximidades, onde cometeram o estupro. A Polícia Civil informou que a jovem desmaiou durante o abuso, o que a impossibilitou de se defender.

Três testemunhas foram ouvidas durante as investigações, e um dos agressores foi identificado. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva, e o suspeito foi detido na manhã de terça-feira (17). O segundo envolvido ainda não foi identificado, mas as autoridades seguem investigando o caso.

