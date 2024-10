Motorista desaparece na Bahia; ex-marido de amiga é principal suspeito

A Polícia Civil de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, investiga o desaparecimento de Gilglebs Buriti Zamerim, de 41 anos, motorista de aplicativo, como um possível sequestro. Ele foi visto pela última vez na noite de sábado (19), após deixar uma amiga em casa no bairro Juca Rosa. Desde então, não houve mais contato com o motorista, e seu carro, um Chevrolet Onix branco, foi encontrado abandonado em uma área rural na madrugada desta segunda-feira (21). O veículo passará por perícia.

Segundo informações preliminares, Gilglebs passou parte do sábado em um churrasco com duas amigas no bairro Delta Parque. Ele desapareceu pouco depois de levar uma delas para casa, e a polícia trabalha com a hipótese de crime passional. O principal suspeito é o ex-marido da amiga, que, além de estar sendo procurado, pegou a filha de três anos sem autorização da mãe no mesmo fim de semana. A criança foi devolvida à mãe na madrugada desta segunda-feira, mas não há informações sobre quem realizou a entrega.

O caso segue em investigação, com a polícia realizando diligências, ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança na tentativa de localizar Gilglebs e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento. A família do motorista vive um momento de angústia e pede que qualquer informação relevante seja comunicada às autoridades. Informações podem ser encaminhadas à Polícia Civil de Eunápolis pelo telefone (73) 3261-8000.

Leia Também: Mortes pela polícia de SP crescem 78% em 2024; 2 de cada 3 vítimas são negras