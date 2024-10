Em Niterói, 51 pessoas são conduzidas à delegacia por crime eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que, neste domingo (27), houve oito ocorrências de crimes eleitorais no estado, todas em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde 51 pessoas foram conduzidas à delegacia. As denúncias são de boca de urna e outros crimes eleitorais.

De acordo com a Agência Brasil, o TRE-RJ relatou que houve cinco substituições de urnas eletrônicas até as 13h30. Quatro em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e uma em Petrópolis.

Quinto maior colégio eleitoral do estado, Niterói tem 410.032 eleitores aptos a escolher o futuro prefeito. A disputa é entre Rodrigo Neves (PDT), que governou a cidade por dois mandatos (2013-2020), e o deputado federal Carlos Jordy (PL). No primeiro turno, Neves teve 48,47% dos votos válidos. Jordy conquistou 35,59%.

