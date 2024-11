Carro de SC com bombas amarradas a tijolos é encontrado próximo ao STF

Nesta quarta-feira, 13, duas explosões ocorreram em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu no incidente após provocar as explosões. Próximo ao local, foi encontrado um carro com explosivos.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o veículo, registrado em Rio do Sul, Santa Catarina, sofreu danos parciais na explosão, mas os seguranças conseguiram conter o incêndio. No interior do carro, foi localizada "uma espécie de bomba."

“Existem vários explosivos fracionados e amarrados com tijolos ao redor, mas eles não foram completamente detonados”, explicou o sargento Santos.

Após o incidente, a Praça dos Três Poderes e os edifícios circundantes foram isolados e evacuados. Equipes especializadas em explosivos realizaram uma varredura para localizar outros possíveis artefatos e evitar novos incidentes.

Em nota, o STF informou que "dois fortes estrondos foram ouvidos" ao término da sessão, e por segurança, ministros, servidores e colaboradores foram evacuados.

“Ao final da sessão do STF desta quarta-feira, 13, dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede também foram evacuados como medida de precaução. Mais informações sobre as investigações serão divulgadas conforme os fatos evoluírem. A Segurança do STF está colaborando com as autoridades policiais do DF”, afirmou o comunicado.

