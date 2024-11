Filho é preso por matar a mãe em condomínio de luxo na Barra da Tijuca

Neste domingo, Raphael Paes Castro, de 34 anos, foi preso em flagrante por suspeita de asfixiar até a morte sua mãe, Marly Ferreira Paes, de 63 anos, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Testemunhas relataram que Raphael apresentava transtornos psicológicos, e a polícia investiga se um possível surto psicótico teria motivado o crime.

O corpo de Marly foi encontrado no apartamento onde residia com o filho. No mesmo dia, ela havia planejado um churrasco para comemorar seu aniversário de 63 anos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido

