Jovem de 24 anos morre após cair de carro e ser atropelada em João Pessoa

Na madrugada desta segunda-feira (18), Amanda dos Santos Barbosa, de 24 anos, morreu em um acidente no bairro dos Bancários, em João Pessoa. Ela caiu de um carro em movimento e foi atropelada por outro veículo que vinha logo atrás. Apesar de ter sido levada ao Hospital de Emergência e Trauma, a jovem não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar da Paraíba, Amanda estava voltando de uma festa na companhia de amigas. Durante o trajeto, ela teria começado a gravar vídeos e tirar fotos para postar em suas redes sociais. Em um momento de descontração, a jovem posicionou-se parcialmente para fora do carro, sentada na janela da porta traseira. Foi quando perdeu o equilíbrio e caiu na avenida principal.

Infelizmente, o veículo que seguia logo atrás não conseguiu parar a tempo e acabou atropelando a vítima de forma acidental.

As amigas que estavam no carro no momento do acidente foram conduzidas à Central de Polícia Civil para prestarem depoimentos. A Polícia Civil iniciou uma investigação para entender as circunstâncias do acidente e apurar responsabilidades, se houver.

