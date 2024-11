Oito mortos e 18 feridos em ataque russo contra Odessa na Ucrânia

Um ataque com míssil na cidade de Odessa, na Ucrânia, resultou em pelo menos oito mortos e 18 feridos, incluindo uma criança, de acordo com informações preliminares divulgadas pelo governador da região, Oleg Kiper. Dentre os feridos, quatro estão em estado grave.

O míssil atingiu um edifício residencial e uma área comercial próxima, segundo Gennadiy Trukhanov, prefeito de Odessa. "O inimigo dirigiu insidiosamente um míssil contra um edifício residencial, uma zona de atividade comercial. As vítimas estavam no local apenas cuidando de seus negócios", escreveu Trukhanov nas redes sociais, conforme relatado pela agência Ukrinform.

Equipes médicas foram acionadas para prestar socorro aos feridos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram cenas de devastação, com veículos em chamas, corpos no chão e um prédio envolto em poeira e fumaça, de acordo com a agência AFP.

O ataque em Odessa faz parte de uma intensificação dos bombardeios russos durante o fim de semana, que atingiram várias cidades e instalações de infraestrutura energética na Ucrânia.

No domingo, um bombardeio na cidade de Sumy, no nordeste do país, matou 11 pessoas, incluindo duas crianças. A área residencial foi gravemente atingida, com casas e prédios destruídos.

Mais cedo no mesmo dia, autoridades ucranianas afirmaram que o país sofreu "um dos maiores" ataques aéreos russos direcionados às suas instalações energéticas, comprometendo ainda mais o fornecimento de eletricidade antes do rigoroso inverno europeu.

Desde o início da guerra, ataques a áreas residenciais e infraestruturas essenciais têm sido uma estratégia recorrente na campanha russa contra a Ucrânia. As Nações Unidas e organizações de direitos humanos têm reiterado suas preocupações com o impacto desses bombardeios na população civil, que já enfrenta uma crise humanitária.

Enquanto isso, esforços diplomáticos continuam sendo feitos por diversos países para tentar mediar um cessar-fogo, mas até o momento, não há sinais de resolução no curto prazo. O recente aumento na violência destaca a gravidade da situação e os desafios enfrentados pela Ucrânia em sua luta por soberania e estabilidade.

