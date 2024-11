Filho mata a mãe e aparece na janela com nariz de palhaço em Minas Gerais

A delegada aposentada Suely Márcia Giron de Paula, de 70 anos, foi assassinada na manhã desta terça-feira (19) pelo próprio filho, Samuel Giron de Paula Paiva, de 26 anos, em Barbacena, Minas Gerais. O crime aconteceu na casa onde ambos moravam, no bairro Boa Vista. Samuel foi preso em flagrante pela Polícia Militar no local do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por uma diarista que trabalhava na casa de Suely. A mulher relatou ter ouvido gritos de socorro da patroa e, ao chegar na residência, encontrou a porta aberta e marcas de sangue nas escadas. Ela tentou ajudar a delegada, mas foi impedida por Samuel, que alegou que a mãe estava com Covid-19. Desconfiada, a diarista buscou ajuda de um amigo da vítima e também acionou a polícia.

Quando os militares chegaram, encontraram a porta fechada e chamaram pelos moradores. Samuel apareceu na janela usando um nariz de palhaço, acompanhado de um cachorro, e falando coisas desconexas. Após insistência, ele abriu a porta e permitiu a entrada dos policiais. No interior da casa, os militares encontraram o corpo de Suely no andar superior, cercado por sinais de violência.



O local apresentava claros indícios de luta: móveis revirados e objetos quebrados. Suely estava caída no chão, com ferimentos no rosto, hematomas nos braços e uma perfuração nas costas. Havia também sinais de sangramento na cabeça e na boca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou o óbito no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

Os peritos identificaram marcas de agressões físicas e uso de objeto perfurante. Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu após um desentendimento entre mãe e filho.

Testemunhas relataram que Samuel era usuário de drogas e que a delegada estaria tentando interná-lo compulsoriamente em uma clínica de reabilitação, o que teria desencadeado a violência. A diarista também afirmou que já havia notado hematomas nos braços e no rosto da delegada em outras ocasiões, indicando que a relação entre mãe e filho era marcada por episódios de violência.



Samuel foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Ele será investigado por homicídio qualificado, podendo enfrentar agravantes devido à relação familiar e ao histórico de violência doméstica.

