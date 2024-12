Policial se recusa a pagar corrida de app e mata motorista a tiros em PE

A Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) está investigando o caso de um policial militar suspeito de matar a tiros o motociclista de aplicativo Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, no município de Camaragibe, região metropolitana do Recife. O crime aconteceu no domingo, 1º de dezembro, e foi registrado por câmeras de segurança próximas ao local.

Nas imagens de segurança, Thiago Bezerra aparece estacionando sua moto em frente a um condomínio, com o policial militar como passageiro na garupa. Os dois iniciam uma discussão, e em seguida o PM saca um revólver e dispara contra o motociclista. Segundo informações preliminares da polícia, a motivação do crime seria a recusa do policial em pagar uma corrida de apenas R$ 7.



Após o disparo, o policial militar foi agredido por populares que presenciaram a cena. Ele foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar na região. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar de Pernambuco apreendeu um revólver calibre .38 em posse do suspeito. Em nota, a PM informou que foi aberto um processo administrativo contra o policial, que poderá resultar em sua expulsão da corporação.



A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Equipe de Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte, prendeu o policial militar em flagrante. O caso está sob responsabilidade da 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH), que continuará as investigações.

