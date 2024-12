Jogador Luiz Henrique sofre ameaça e extorsão; mulher é presa

Raissa Cândida da Rocha, de 26 anos, foi presa em flagrante na última sexta-feira (29) por tentar extorquir R$ 20 mil do atacante Luiz Henrique, do Botafogo. A prisão ocorreu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após a criminosa ameaçar divulgar fotos e vídeos íntimos do jogador caso ele não realizasse o pagamento.

O crime começou com mensagens enviadas pelo WhatsApp, nas quais Raissa exigia o pagamento de R$ 20 mil. Quando Luiz Henrique, que estava em concentração para a final da Copa Libertadores, não respondeu imediatamente, as mensagens se tornaram mais ameaçadoras. “Não posso esperar mais. As coisas que eu tenho só vão te fazer virar chacota”, escreveu Raissa, que chegou a passar a chave PIX para o depósito.

Mesmo após tentativas de desestabilizar o jogador psicologicamente, Luiz Henrique comunicou a diretoria do Botafogo, que acionou a Polícia Civil. A Delegacia Antissequestro (DAS) orientou o atleta a interromper as respostas e intensificou as investigações para localizar a autora das mensagens.



Raissa foi presa em sua residência, em uma operação realizada pela DAS. Segundo as investigações, ela é prima de Ana Carolina Andrade, ex-mulher de Luiz Henrique, com quem ele se separou recentemente. Ao ser detida, Raissa confessou o crime e teve sua prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia.

Segundo o delegado Carlos Eduardo Rangel, “as tentativas de extorsão eram realizadas antes de jogos importantes, com o claro objetivo de desestabilizar o atleta em momentos decisivos”.

De acordo com o G1, essa não foi a primeira vez que Luiz Henrique sofreu tentativas de extorsão. Em setembro, outro suspeito havia exigido R$ 40 mil usando ameaças similares. Na ocasião, o celular utilizado estava associado ao ex-empresário do jogador, Johnny Max, que chegou a prestar depoimento, negou as acusações e foi liberado. Ele continua sendo investigado.

As mensagens enviadas por Raissa também indicam a possível participação de outros envolvidos. Segundo a Polícia Civil, o crime está sendo tratado como parte de uma associação criminosa, e as investigações seguem em sigilo para identificar outros suspeitos.



Apesar do incidente, Luiz Henrique marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 1 do Botafogo sobre o Atlético-MG na final da Libertadores, no último sábado (30).

