O mapa da violência no Brasil: Estas são as cidades mais perigosas hoje - O que torna um lugar perigoso? Você provavelmente pensou em assassinatos, assaltos, assédio e outros crimes. Essas coisas existem em todos os lugares do mundo, mas, em alguns, são mais intensas que em outros. É o caso das cidades brasileiras dessa lista, onde as taxas de homicídio surpreendem negativamente. Os municípios mais violentos com mais de 100 mil habitantes estão distribuídos em todas as regiões do país, de acordo com a taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI - soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora), apresentada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para efeito de comparação dos números que apresentaremos a seguir, a média da taxa de casos de MVI em todo o Brasil foi de 23,4 vítimas a cada 100 mil habitantes. Os números são baseados em dados de 2022. Grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo não figuram entre as mais perigosas nessa estatística. Isso acontece porque, apesar do número absoluto de mortes ser bem grande, a população também é numerosa. A divisão das MVIs por 100 mil habitantes, por tanto, não fica entre as mais altas nessas grandes capitais. Clique e conheça as 30 cidades mais perigosas do Brasil. Você vive em alguma delas?

© <p>Shutterstock</p>