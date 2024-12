Mulher é resgatada após ser torturada e agressão transmitida online em SC

A Polícia Militar de Santa Catarina resgatou uma mulher que foi vítima de tortura na noite da última terça-feira (3). Segundo relato da vítima, as agressões foram transmitidas ao vivo para uma pessoa que teria ordenado o crime, apontou o portal NSC Total.

Durante uma ronda em uma área conhecida por problemas de segurança, os policiais avistaram um carro em situação suspeita. Ao se aproximarem, encontraram a mulher, de 30 anos, sendo agredida por um grupo de pessoas. De acordo com a vítima, os agressores estavam armados e a levaram para um local isolado, onde a tortura foi gravada e transmitida ao vivo.

No local, os agentes apreenderam três celulares que podem conter provas sobre a transmissão das agressões. Assim que os policiais chegaram, os suspeitos interromperam o ataque e fugiram de carro. No entanto, durante a fuga, perderam o controle do veículo devido à forte chuva e caíram em uma vala.

Dentro do carro estavam três mulheres e um homem, que foram detidos e levados à delegacia. A vítima foi encaminhada para atendimento médico em um hospital da região, com ferimentos graves.

A Polícia Militar classificou o caso como tentativa de homicídio, e a investigação agora está sob responsabilidade da Polícia Civil de Santa Catarina.

