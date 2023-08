Coma brócolis e espinafres mais vezes (os seus pulmões agradecem)

Há ainda mais razões para incorporar vegetais de folhas verdes, ricos em vitamina K, na sua alimentação. Um novo estudo revela que pessoas com níveis baixos dessa vitamina no sangue estão mais propensas a ter uma função pulmonar comprometida e também a serem diagnosticadas com condições como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e sibilância.

Para chegar a essa conclusão, uma equipe da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, analisou quatro mil indivíduos submetidos a múltiplos testes e questionários relacionados à saúde e estilo de vida. Os resultados foram publicados na revista científica ERJ Open Research.

Com base nessas informações, os pesquisadores constataram que pessoas com marcadores mais baixos de vitamina K apresentavam um desempenho mais comprometido nos testes de função pulmonar e, de forma geral, tinham o dobro de risco de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, além de 44% mais chances de ter asma e 81% mais probabilidade de sibilância.

"Tendo isso em mente, nossos achados sugerem que essa vitamina pode desempenhar um papel fundamental na preservação da saúde pulmonar", explicou Torkil Jespersen, um dos autores do estudo, conforme citado no DailyMail.

A equipe ressaltou que essas conclusões não alteram as orientações atuais sobre a ingestão de vitamina K, mas reforçam a necessidade de investigações adicionais sobre essa relação.

