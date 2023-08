Certos medicamentos podem aumentar o risco de demência. Saiba quais

Um novo estudo divulgado nesta quarta-feira indica que o uso de medicamentos para tratar o refluxo gastroesofágico pode estar ligado a um aumento significativo no risco de demência. Esse risco parece ser mais pronunciado em pessoas que fizeram uso desses medicamentos por um período de quatro anos e meio ou mais.

A pesquisa, publicada na versão online da revista Neurology, envolveu quase seis mil indivíduos com idade igual ou superior a 45 anos, todos sem histórico de demência no início do estudo. A média de idade dos participantes era de 75 anos, e eles foram monitorados ao longo de um período de cinco anos.

Os participantes foram categorizados em diferentes grupos, e cerca de 26% deles estavam usando medicamentos para refluxo. Após levar em consideração fatores como idade, sexo e aspectos relacionados à saúde, os pesquisadores observaram que aqueles que utilizavam esses medicamentos por mais de quatro anos apresentavam um risco de demência 33% maior. Tal associação não foi encontrada em pessoas que usavam esses medicamentos por um período menor.

No entanto, os cientistas, mencionados pela News Medical, ressaltam que é necessário realizar mais investigações para compreender melhor a relação entre demência e o uso prolongado de inibidores da bomba de prótons, ou seja, medicamentos para o refluxo.

