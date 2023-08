Dez sintomas de demência que muitos não conhecem

Recentemente, graças a um questionário elaborado pela Opinium, uma agência de pesquisa e análise de mercado, foram revelados 10 sintomas de demência que muitos desconhecem. De fato, o estudo citado no Mirror revelou que 34% dos entrevistados não tinham conhecimento dos sintomas mais relevantes da demência.

Além disso, foi constatado que 16% dos participantes pensavam incorretamente que a demência era uma parte natural do envelhecimento, conforme explicam os pesquisadores. Mais de 77% dos entrevistados também não possuíam conhecimento sobre os principais fatores de risco dessa doença.

Os dados coletados indicam que os dez sintomas menos conhecidos incluem preferência por alimentos doces, perda do olfato, convulsões, incontinência, comportamento obsessivo, quedas frequentes e desmaios, alucinações visuais, perda de apetite e peso, distúrbios do sono e problemas de movimentação.

Por outro lado, 88% das pessoas analisadas conseguiram identificar a perda de memória como um sintoma de demência, de acordo com a explicação fornecida. Justin Taurog, diretor-geral da Vitality Life, que financiou o estudo, afirmou que "a pesquisa revela uma lacuna no entendimento que as pessoas possuem sobre a demência". Isso enfatiza a importância de que todos estejam cientes dos sintomas aos quais devem estar atentos, assim como dos fatores de risco associados.

Leia Também: Número de casos de demência cresce no Brasil