Madonna pede para aprovar figurino de Anitta antes do show em Copacabana

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A presença de Anitta no show de Madonna neste sábado (4) teria que ser surpresa até momentos antes da apresentação só que a participação da brasileira é dada como certa pela equipe de produção instalada no Copacabana Palace. A reportagem apurou que Madonna convidou a intérprete de "Downtown" para participar da "The Celebration Tour".

Anitta vai subir ao palco para avaliar os dançarinos em uma espécie de "concurso de dança" durante a performance da música "Vogue". Donatella Versace, Salma Hayek e Ricky Martin já foram alguns dos convidados para esse número do quarto ato do espetáculo [são sete], chamado Ballroom.

Conhecida por acompanhar de perto toda a produção envolvendo os shows, Madonna teria feito uma exigência para Anitta. A cantora norte-americana pediu para ver o figurino da brasileira antes do show, e ainda avisou que poderia aprovar ou vetar o look.

Procurada, a assessoria de Anitta não respondeu. Desde março, quando o show da Madonna foi anunciado, surgiram os primeiros boatos sobre a participação da funkeira e seus representantes chegaram a negar que ela participaria da apresentação por causa de um compromisso no exterior. Por essa suposta negativa, outros nomes como Pabblo Vittar e Ludmilla também foram cogitados e ainda não descartados pela produção de Madonna.

