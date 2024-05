Após voluntariado, Jaque rebate comentários de haters e mostra machucados

Após dedicar alguns dias ao voluntariado no Rio Grande do Sul, Jaquelline Grohalski, vencedora de A Fazenda 15, retornou a São Paulo nesta quarta-feira (15). Em seus stories no Instagram, ela desabafou sobre ser acusada de "caça likes" por compartilhar seu trabalho de auxílio às vítimas das enchentes e mencionou alguns problemas de saúde.

[Legenda]© Reprodução - Instagram

Jaquelline explicou seu engajamento: "Como vocês sabem, eu disponibilizei minhas redes sociais e minha presença para ajudar o Rio Grande do Sul pelo tempo que for necessário. Não é algo que se resolve em um dia ou uma semana; o que está acontecendo lá vai levar meses para ser solucionado", afirmou.

Ela detalhou sua experiência no voluntariado: "Passei esses dias lá, voltei ontem, e continuarei daqui a divulgar e disponibilizar meu tempo para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Mantemos nossos pontos de coleta, dividimos equipes, e acompanhei de perto desde a saída dos materiais até a distribuição para quem precisa."

Apesar das críticas recebidas nas redes sociais, Jaquelline destacou que não vai deixar de ajudar: "Podem me chamar do que quiserem, caça likes, VTzeira, mas isso não vai me parar. Não é a primeira vez que trabalho em projetos sociais e me dedico tanto financeiramente quanto fisicamente. Faço isso há mais de oito anos, e nada do que pensam vai me deter."

Ela concluiu reafirmando seu compromisso: "Vou ajudar quantas vezes for necessário, vou postar, sair do meu conforto, ir pessoalmente e fazer acontecer. Quero mostrar para minha filha e para quem me segue que vale a pena ajudar o próximo, mesmo sabendo como está a natureza humana."



Leia Também: Harry confessa planos futuros de querer viajar mais com Meghan Markle