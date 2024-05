Harry confessa planos futuros de querer viajar mais com Meghan Markle

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, 39, confessou seus planos para o futuro e por que ele e Meghan Markle, 42, estão ansiosos para viajar mais.

A respeito da viagem de três dias à Nigéria, o príncipe falou sobre a ida do casal ao país africano. "É extremamente importante para nós encontrarmos diretamente com as pessoas, apoiando as nossas causas e ouvindo, a fim de encontrar soluções, apoio e mudanças positivas", disse ele.

Por essa razão, Harry e Meghan antecipam mais oportunidades de viagens para promover as suas iniciativas, como a Fundação Archewell e Invictus.

"Há um limite para o que se pode fazer em casa e através do Zoom, por isso estamos ansiosos para viajar mais porque o trabalho é importante. Sempre haverá motivos para conhecer as pessoas em o coração do nosso trabalho", disse Harry.

O casal viajou para a Nigéria para a promoção das iniciativas de saúde mental da Fundação Archewell aos jovens. Além disso, na divulgação dos Jogos Invictus, evento multiesportivo criado criado para militares feridos ou com algum tipo de doença, que a Nigéria aderiu pela primeira vez no ano passado.

"Estou muito feliz com o crescimento da Invictus e com a inclusão da Nigéria", disse o duque de Sussex. "Vocês sabem o que África significa para mim ao longo dos anos. É um lugar muito, muito especial, e por poder incluir a Nigéria agora [no Invictus], estou muito feliz", afirmou ele.