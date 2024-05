Enfermeiro é encontrado morto com sinais de violência em apartamento em PE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um enfermeiro de 52 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira (1º), com sinais de violência, dentro de um apartamento em Olinda (PE). A vítima foi identificada como Adalberval Prazeres Campos. Ele era conhecido como Val.

O corpo do enfermeiro tinha perfurações de arma branca. Ele morreu no local, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco. O crime ocorreu no bairro dos Bultrins.

O caso é investigado como homicídio consumado. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem até elucidação do crime.

A polícia não divulgou informações sobre possíveis suspeitos do homicídio.

Vizinhos disseram que não ouviram barulho de discussão, nem pedidos de socorro. A informação é da TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco.

Adalberval era enfermeiro do Hospital de Câncer de Pernambuco.

Nas redes sociais, o Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco publicou uma nota em que lamentou a morte.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do enfermeiro Adalberval Prazeres Campos. Enfermeiro do Hospital do Câncer de Pernambuco, desempenhava com muita dedicação seu trabalho. Lamentamos sua partida precoce e estendemos nossos pêsames à família e amigos", diz o texto.

