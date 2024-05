Sem folga: Al Hilal treina após garantir vaga na final; veja as imagens

Cerca de 24 horas depois de assegurar a vaga na final da Taça do Rei da Arábia Saudita, o Al Hilal retomou os treinos nesta quarta-feira, com o foco voltado para o retorno à competição no campeonato. A sessão de treino ocorreu sob chuva intensa e incluiu também atividades no ginásio.

No ginásio do clube em Riade, foi registrado um momento descontraído entre Jorge Jesus e Neymar, com o treinador português brincando com o jogador brasileiro, enquanto este sorria durante um dos exercícios. Em seguida, jogador e técnico se abraçaram para uma foto.

Percorra a galeria e espreite as melhores imagens.

