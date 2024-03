Dicas de especialistas: como escolher o melhor lugar no avião

As companhias aéreas low-cost oferecem a opção de escolher seu assento mediante pagamento de uma taxa extra. Mas, com tantas opções, qual escolher? Vários especialistas revelaram ao agregador de blogs HuffPost qual a melhor escolha para cada tipo de pessoa e necessidade.

Para quem quer dormir:

Janela: "Permite encostar a cabeça e descansar sem ter que incomodar os outros passageiros", explica Gabby Beckford, fundadora do site de viagens Packs Light.

Para quem odeia turbulência:

Assentos sobre as asas: "Costuma ser o lugar mais suave devido ao centro de gravidade do avião", revela Sean Lau.

Para sair rápido e ter sempre espaço para a bagagem:

Parte da frente do avião: "Você levará menos tempo para embarcar e desembarcar", garante Jessica van Dop DeJesus, fundadora e editora do The Dining Traveller.

Para alongar e ter espaço:

Corredor: "É mais fácil levantar, esticar as pernas e ir ao banheiro", diz Jessica van Dop DeJesus.

Outras dicas:

- Se você é alto, escolha um assento com mais espaço para as pernas.

- Se você viaja com crianças, escolha assentos próximos uns dos outros.

- Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio do avião, onde a turbulência é menos sentida.

- Se você precisa usar o banheiro com frequência, escolha um assento próximo ao corredor.

Leia Também: Irmãs siamesas famosas por reality show se casam nos EUA