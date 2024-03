Irmãs siamesas famosas por reality show se casam nos EUA

As irmãs siamesas Abby e Brittany Hensel, que ficaram famosas por um reality show, se casaram com o mesmo homem em uma cerimônia realizada em 2021.

As gêmeas de 34 anos, que hoje trabalham como professoras em Minnesota, EUA, compartilharam fotos do casamento no Facebook.

Na imagem, elas aparecem sorridentes, usando um vestido branco e de mãos dadas com o marido, Josh Bowling, um enfermeiro e ex-militar.

[Legenda]© Facebook

Abby e Brittany ficaram conhecidas em 1996 após uma entrevista com Oprah Winfrey. Em 2012, elas estrelaram o reality show "Abby & Brittany", que acompanhava sua rotina.

