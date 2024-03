Brad Pitt desiste de guarda conjunta e facilita divórcio com Angelina

Após seis anos de disputa, Brad Pitt desistiu da guarda conjunta dos seis filhos que tem com Angelina Jolie, abrindo caminho para o fim do processo de divórcio que se arrasta desde 2016.

Com a decisão, Angelina Jolie terá a guarda principal dos jovens, enquanto Brad Pitt poderá visitá-los e recebê-los de acordo com regras a serem definidas.

A idade dos filhos foi um fator importante na decisão: apenas Shiloh (17 anos), Knox e Vivienne (15 anos) são menores. Os mais velhos - Maddox (22 anos), Pax (20) e Zahara (19) - teriam um relacionamento difícil com Brad e, como adultos, não fazem parte do acordo de custódia.

Shiloh, inclusive, decidiu morar com o pai, segundo a revista In Touch. A jovem tem um ótimo relacionamento com a mãe, mas deseja novos ares. Brad Pitt ficou "extasiado" com a decisão da filha.

O relacionamento entre Angelina Jolie e Brad Pitt começou em 2006, eles se casaram em 2014 e se separaram em 2016.

Com a desistência de Brad Pitt da guarda conjunta, o divórcio finalmente poderá ser finalizado.

