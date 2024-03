Shiloh Jolie Pitt, de 17 anos, decide morar com o pai Brad Pitt

Filha do ex-casal de Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, a jovem Shiloh Jolie Pitt, de 17 anos, optou por mudar-se para a casa do pai. A decisão foi noticiada pelo site da revista norte-americana In Touch.

A mudança acontece após Pitt ter sido derrotado por Jolie na disputa judicial pela venda de uma vinícola na França.

Fontes próximas à família afirmam que Shiloh mantém um bom relacionamento com a mãe, mas busca novos ares. Um contato da InTouch relatou que Pitt ficou "extasiado" ao saber da decisão da filha.

Jolie e Pitt iniciaram o relacionamento em 2006, se casaram em 2014 e se separaram em 2016. Durante a união, tiveram seis filhos: Maddox (22 anos), Pax (20 anos), Zahara (19 anos), Shiloh, e os gêmeos Knox e Vivienne (15 anos). Após a separação, os filhos ficaram sob a guarda de Jolie, enquanto os pais travam uma batalha judicial pela guarda definitiva.