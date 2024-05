Primeira expansão de 'Starfield' será lançada ainda este ano

Fãs de Starfield, preparem-se! A Bethesda, desenvolvedora do RPG espacial, anunciou que a primeira expansão do jogo, Shattered Space, será lançada no outono de 2024. A novidade veio diretamente do diretor Todd Howard em entrevista ao canal Kinda Funny Games no YouTube.

Além da expansão, Howard também mencionou que a Bethesda está trabalhando em uma grande atualização focada na construção de naves espaciais, um dos recursos mais populares do jogo.

O que esperar de Shattered Space:

Embora detalhes concretos sobre a expansão ainda sejam escassos, o nome "Shattered Space" sugere que a história pode se concentrar em regiões inexploradas do universo do jogo, ou talvez em áreas danificadas por eventos cósmicos.

Atualização para construção de naves:

A atualização para construção de naves deve trazer novas opções de personalização, componentes e ferramentas, permitindo aos jogadores criar naves ainda mais impressionantes e eficientes.

