Desabamento de estrada faz ao menos 48 mortos na China

As operações de resgate continuam em andamento após o desabamento de uma estrada na província de Guangdong, sul da China, que resultou em pelo menos 48 mortes, de acordo com informações atualizadas divulgadas pela imprensa estatal nesta quinta-feira.

O desmoronamento, ocorrido na madrugada de quarta-feira, foi desencadeado pelas fortes chuvas que atingiram a região nas últimas semanas, provocando o colapso de um trecho de 18 metros da estrada entre a cidade de Meizhou e o condado de Dabu.

Veículos ficaram presos na cratera e na encosta ao lado da estrada, contribuindo para o aumento do número de vítimas. A agência estatal de notícias Xinhua relatou que o desastre resultou na morte de 48 pessoas, com mais três vítimas cuja identificação ainda está sendo confirmada.

O presidente Xi Jinping ordenou prioridade para as operações de resgate e tratamento dos feridos, reconhecendo a urgência da situação diante dos perigos e riscos ocultos decorrentes do desastre.

O governo local atribuiu o desabamento às chuvas persistentes, vinculando o incidente à mudança climática.

Guangdong, uma das províncias mais populosas e industrializadas da China, tem sido atingida por uma série de desastres naturais nas últimas semanas, incluindo inundações e tornados que deixaram várias vítimas e forçaram milhares de pessoas a deixarem suas casas.

As autoridades meteorológicas alertam para a continuidade das chuvas intensas na região sul do país, aumentando o risco de desastres geológicos. O Ministério da Gestão de Emergências também expressou preocupação com a possibilidade de mais eventos climáticos extremos nos próximos dias.

