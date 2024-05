Tensão na Califórnia: Polícia avança contra estudantes pró-Palestina

As autoridades iniciaram a remoção das barricadas e o desmantelamento do acampamento de tendas organizado por manifestantes pró-Palestina na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nesta quinta-feira.

Apesar das ordens policiais, centenas de manifestantes se recusaram a deixar o local, após confrontos iniciados por manifestantes pró-Israel, que tentaram derrubar uma linha de grades de proteção e paletes do grupo pró-Palestina.

Conforme as autoridades avançavam e lançavam granadas atordoantes, os manifestantes tentavam se proteger com guarda-chuvas, alertando uns aos outros para estarem preparados com água, caso a polícia utilizasse gás lacrimogêneo ou outras substâncias irritantes, conforme relatado pela Associated Press.

De fato, várias explosões foram ouvidas no local, conforme reportado pela NBC News.

Protesters being detained here on campus @UCLA pic.twitter.com/Ts71IBpGxS — Liz Kreutz (@LizKreutzNews) May 2, 2024

2:19 AM



Quite a sight pic.twitter.com/meIRgALvGx — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) May 2, 2024

COPS TURNING THE ENCAMPMENT INTO A WAR ZONE. THIS IS FUCKING INSANE. 20 FLASHBANGS IN A ROW. https://t.co/5lsGf5pr8N pic.twitter.com/WIXTyMEfj8 — People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) May 2, 2024

Pelo menos 15 manifestantes pró-palestinos ficaram feridos durante os confrontos, que resultaram no cancelamento das aulas. A resposta considerada "ineficaz" das autoridades policiais gerou críticas de líderes políticos da Califórnia, incluindo o governador Gavin Newsom.

Enquanto isso, a polícia de New Hampshire realizou detenções e desmontou tendas na Universidade de Dartmouth, enquanto agentes do Estado de Oregon entraram no campus da Portland State University para encerrar a ocupação da biblioteca que começou na segunda-feira.

As manifestações em todo o país começaram em Columbia, em 17 de abril, em protesto contra a ofensiva de Israel em Gaza.

Em vários outros locais dos Estados Unidos, os acampamentos de protesto foram desmontados pela polícia, resultando em detenções, ou encerrados voluntariamente, incluindo no City College e na Fordham University, em Nova York, na Universidade de Portland, no Oregon, e na Northern Arizona University, em Flagstaff, assim como na Tulane University, em Nova Orleans.



