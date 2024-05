Esse vai ser o melhor mês do ano? Principais trânsitos astrológicos para maio de 2024 - Maio será mais um mês movimentado nos céus, mas entraremos em um espaço energético muito diferente do que presenciamos em abril. Por essa mudança de marcha, podemos agradecer ao movimento de vários planetas em Touro, um signo pé no chão e estável. É hora de enraizar fundo e se conectar com os prazeres sensuais da vida: flores frescas, comida boa, texturas confortáveis – Touro ama as melhores coisas da vida e se deleita nelas. No entanto, assim que as coisas ficam muito confortáveis, rápidas e divertidas, a temporada de Gêmeos começa, trazendo uma lufada de ar fresco ao nos elevar para um estado de curiosidade. Intrigado? Clique para saber mais sobre o horóscopo desse mês!

