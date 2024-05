RJ fará distribuição gratuita de água para público do show da Madonna

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Cedae, companhia de água no estado do Rio de Janeiro, terá funcionários distribuindo copos de água e vai instalar quatro pontos de hidratação na orla para o show da cantora Madonna neste sábado (4), na praia de Copacabana, na zona sul. Cerca de 1,5 milhão de pessoas são esperadas no evento.

A distribuição gratuita de copos de água começa já nesta quinta-feira (2), em operação semelhante à que foi realizada no Carnaval. O objetivo é evitar os problemas que ocorreram em novembro do ano passado, quando uma jovem morreu durante o show da cantora Taylor Swift, no estádio Nilton Santos.

Laudo depois apontou que a morte foi causada por uma exaustão térmica que comprometeu os pulmões. Ana Clara Benevides Machado tinha 23 anos e aguardava sob o sol na longa fila que se formou ao redor do estádio. O Rio passava por uma onda de calor, e a sensação térmica chegou aos 60°C. Do lado de fora, vendedores ambulantes foram impedidos de comercializar produtos, e na entrada do show havia restrição para entrada com água.

Os pontos de hidratação, que permitem que as pessoas se sirvam, vão funcionar no sábado, dia do show. Segundo a Cedae, os quatro pontos ficarão distantes cerca de 400 metros uns dos outros. Essas estruturas serão instaladas na rua Rodolfo Dantas, próximo ao palco principal; na altura da avenida Prado Júnior; entre os postos 3 e 4; e próximo à área VIP.

O público poderá levar sua própria garrafa de água, desde que não seja de vidro. A Polícia Militar fará revistas em 18 pontos de acesso à praia.

Três caminhões-pipa vão reabastecer os pontos de hidratação quando a água acabar. E nas ruas estarão os funcionários responsáveis por passar pelo público distribuindo copos de água, chamados de "aguadeiros".

"Estamos recriando uma operação que foi extremamente bem-sucedida durante o Carnaval, quando distribuímos quase 400 mil litros de água em 17 blocos de rua. Nosso objetivo é oferecer hidratação e bem-estar para os fãs que vierem aproveitar o show", afirmou Aguinaldo Ballon, diretor-presidente da Cedae.

Fãs de Madonna se concentram desde quarta (1°) em frente ao Copacabana Palace, onde a cantora está hospedada. A expectativa da companhia é oferecer 50 mil litros d'água até a noite de sábado.

Ao longo da orla, quiosques vão funcionar normalmente, à exceção de cinco, localizados mais próximos ao palco, que trabalham com reserva antecipada. Vendedores ambulantes cadastrados também vão vender água e outras bebidas.

O Corpo de Bombeiros terá 800 militares escalados para o show, com equipe de atendimento pré-hospitalar. A Secretaria Municipal de Saúde montou três postos que vão funcionar das 17h30 às 4h.

