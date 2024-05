Record muda planos para Tom Cavalcante e coloca humorista em 'guerra dos domingos'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record mudou os planos que tem para o programa Acerte ou Caia!, atração que vai marcar o retorno de Tom Cavalcante para a emissora de Edir Macedo após 12 anos.

Inicialmente, a Record vendeu ao mercado publicitário que o game show seria exibido nas noites de segunda e terça, às 22h30. A data de estreia já estava até confirmada para o dia 22 de julho. Mas optou-se por colocar a atração nas tardes de domingo.

A informação foi dada pelo jornalista Flávio Ricco e confirmada com a Folha de S.Paulo. A estreia ocorrerá em agosto. A data exata ainda não está definida, nem o horário, mas a reportagem apurou que a ideia é colocar Cavalcante na faixa do início da tarde.

Com isso, o Acerte ou Caia! concorrerá diretamente com o Domingo Legal, comandado por Celso Portioll no SBT; e com a primeira parte do Domingão, apresentado por Luciano Huck na Globo.

A Record observou na faixa uma oportunidade de tentar brigar pela liderança de audiência na Grande São Paulo, considerado o principal mercado de televisão do Brasil.

Desde que estreou o novo horário às 14h15, Huck tem visto Portiolli e o SBT próximos nos índices, brigando décimo a décimo pela ponta. A Record entende que precisa ser mais competitiva aos domingos na faixa e vai entrar na briga.

O Acerte ou Caia! é baseado no formato Still Standing, que já foi amplamente usado pela TV brasileira em outras oportunidades.

O cenário é baseado no tambor de um revólver, sendo comparado ao jogo suicida conhecido como "roleta russa". Para ganhar um prêmio em dinheiro, seis participantes fazem um jogo de perguntas e respostas.

O participante que erra algum questionamento acionava uma alavanca, que selecionaria um dos outros jogadores ou a si mesmo. A pessoa selecionada pela alavanca cairia num buraco de dois metro de altura, sendo automaticamente eliminada.

No Brasil, a própria Record usou, com muito sucesso, o formato com o nome de Roleta Russa. Comandado por Milton Neves entre 2003 e 2004, o game derrotava o Show do Milhão, comandado por Silvio Santos no SBT, em seus últimos meses em sua fase clássica.

Entre 2012 e 2013, a Band também apostou no formato para basear o Quem Fica em Pé?, apresentado por José Luiz Datena na ocasião, sempre com bons índices de audiência também.

