Mazzafera confirma transição de gênero e anuncia novo nome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mazzafera anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (2) sua nova identidade, confirmando que passou por transição de gênero. A youtuber mostrou detalhes de sua nova certidão de nascimento, com destaque para o gênero feminino e para seu novo nome: Maya.

Rumores sobre a transição de gênero de Mazzafera já circulavam pela internet. Além de definir o novo nome social, a youtuber teria passado por procedimentos de feminização facial, cirurgia plástica que suaviza traços anteriormente masculinos, e colocado silicone nos seios.

Famosos comemoraram a novidade nos comentários do post. "Parabéns! Vem que vem! Vamos pintar juntas. Te amo amiga linda do coração puro e valiosa", escreveu Nicole Bahls. "Lá vem ela", comentou a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). "Seja bem-vinda, Maya", comentou Valesca Popozuda.

Mazzafera é Youtuber conhecida por vídeos de entrevistas com famosos e foi apresentadora do Video Show (Globo) em 2018.

