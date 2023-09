Evite estes truques para dormir! Só estão te fazendo mal

Com uma pesquisa rápida na rede social TikTok consegue encontrar vários truques e dicas para dormir. A maioria aparece com as tags 'sleeptok' ou ‘sleepbetter'. Alguns podem não ser assim tão úteis como poderia pensar.

O site 'MakeUseOf' revela alguns dos truques que podem estar a prejudicar a sua saúde. Conheça-os e evite-os.

Tapar a boca com fita adesiva

A dica diz que é uma solução para prevenir ronco. No entanto, vários estudos já alertaram para os perigos. A Cleveland Clinic, aqui citada pelo mesmo site, aponta que a fita adesiva pode impedir com que respire mais fundo e também irrita a pele à volta da boca.

Dormir para o lado de esquerdo, direito ou de costas

Segundo a universidade de medicina de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, a melhor posição para dormir pode variar de pessoa para pessoa. Não existe problema em dormir numa certa posição, desde que lhe seja confortável.

Tomar suplementos

Segundo um estudo publicado na revista JAMA existem algumas dúvidas sobre a eficácia de certos suplementos.

Usar certo tipo de produtos

Existem várias soluções, desde almofadas a cobertores, por exemplo. Grande parte destas soluções acaba por verificar-se inútil.