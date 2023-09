Mudanças simples que ajudam a melhorar a postura

Passa o dia sentado na cadeira? Sente que a postura já viu melhores dias? Recentemente, no BestLife, especialistas compartilharam algumas dicas, e mudanças, simples que, a longo prazo, ajudam a melhorar significativamente a postura sem esforço.

Então, no site, Kevin Lees, um quiroprático, aconselha que compre uma secretária para trabalhar em pé. Estão na moda, sim, e "permitem-lhe manter uma boa postura ao longo do dia", melhorando a sua circulação, algo que "ajuda a manter os músculos posturais ativos", explica.

Recomenda ainda uma cadeira ergonômica "concebida para apoiar a coluna vertebral, de modo a que, quando relaxadas, as curvas naturais sejam mantidas". Alerta que "as cadeiras sem apoio que não se ajustam em condições podem deixar uma pessoa desconfortável, causando dores após um curto período de tempo sentado, fazendo com que a pessoa se desloque no seu assento e se incline".

Todd Goldman, outro quiroprático, acrescenta que as almofadas e, mais especificamente, as almofadas de apoio lombar ajudam a melhorar a sua postura enquanto está sentado.

Além de tudo isto, Kevin Lee sugere que mantenha o seu celular ou computador ao nível dos olhos quando os utiliza, especialmente durante longo períodos de tempo e, assim, treina o seu corpo para manter uma postura mais confortável.

Leia Também: Trombose Venosa: Como evitar a doença com simples atitudes diárias