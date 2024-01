Como guardar coentros frescos e garantir que não estragam

Gosta de ter coentros frescos em casa? Aqui estão algumas dicas para conservá-los por mais tempo:

Corte as extremidades dos caules. Use uma faca afiada para cortar as extremidades dos caules dos coentros. Isso ajudará a estimular o crescimento de novos caules.

Retire o elástico, se houver. O elástico pode impedir a circulação de ar, o que murchar os coentros.

Coloque os coentros em um recipiente com água. Encha um frasco ou copo com água até a metade. Coloque os coentros no recipiente, com os caules submersos na água.

Cubra os coentros com um saco plástico. Coloque um saco plástico sobre o recipiente, cobrindo os coentros. Isso ajudará a manter a umidade.

Guarde os coentros na geladeira. Coloque o recipiente com os coentros na geladeira.

Leia Também: Está precisando organizar o armário? Experimente estes truques