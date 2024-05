Óleo de alecrim estimula o crescimento do cabelo? Tire as dúvidas

Atualmente, nas redes sociais, é fácil encontrar diversos truques para melhorar a aparência (e saúde) do cabelo. No entanto, nem todos são tão eficazes quanto se pensa. Muitas pessoas recomendam o uso de óleo de alecrim. Será que funciona mesmo? Mark Blake, um tricologista citado na Yahoo! Life, esclarece essa dúvida.

"O óleo de alecrim possui benefícios conhecidos para o cabelo, mas é necessário aplicá-lo pelo menos uma vez ao dia, se não mais, para obter qualquer benefício visível", afirma o especialista.

É importante, no entanto, não aplicar o óleo diretamente no couro cabeludo. É recomendado diluí-lo com um óleo de base antes de massageá-lo no couro cabeludo.

Segundo o especialista, "a massagem estimula o fluxo sanguíneo para o folículo capilar, promovendo seu estímulo. Na verdade, é o ato da massagem que é mais benéfico do que o óleo", acrescenta.

