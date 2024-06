Saturno retrógrado: o que esperar para esse período?

A partir do dia 29 de junho até o dia 15 de novembro, Saturno, o planeta associado ao tempo, responsabilidade e estrutura, entra em seu período retrógrado. Trazendo uma oportunidade única para reflexão e crescimento pessoal, o fenômeno astrológico vem para abalar estruturas e repensar ações.

Durante o período de Saturno retrógrado, que se relaciona diretamente com o signo de Capricórnio, a percepção de tempo estará profundamente afetada. Ele é um convite claro para refletir sobre a objetivos pessoais e responsabilidades, como comenta Déborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio: "É comum sofrer atrasos ou sentir que o progresso está parado, mas também é uma oportunidade para corrigir erros do passado e fortalecer os nossos alicerces.”

As lições trazidas por Saturno retrógrado são valiosas para o crescimento pessoal. Déborah de Obá ressalta: “Desafia-nos a enfrentar as nossas limitações com paciência e a trabalhar arduamente para atingir os nossos objetivos, sem atalhos ou desculpas. É um momento de introspecção e de reavaliar as nossas prioridades, garantindo que estamos a construir sobre bases sólidas e duradouras”.

Confira três dicas práticas para se precaver e aproveitar o Saturno retrógrado

1 - Faça da antecedência sua melhor amiga

Como comentado acima, nesse período, atrasos serão comuns. Por isso, busque sempre ter em mente os seus compromissos e quais os horários deles. “Experimente colocar alarmes no celular, por exemplo, e anote tudo na sua agenda ou bloco de notas para não esquecer do que deve fazer naquele dia ou semana. Saturno mexe com o tempo, então se antecede.” - comenta Déborah da iQuilibrio.

2 - Saturno desperta interesse e curiosidade

Aproveitar o período retrógrado para aprender algo novo também pode ser muito benéfico para algumas pessoas. “A energia de Saturno desperta o interesse e a curiosidade. Experimente colocar essa energia em um novo hobby ou em si próprio, procure novas coisas de que possa gostar e que sempre teve curiosidade de conhecer.” complementa a consultora da iQuilíbrio.

3 - Autoconhecimento é a chave

A palavra para esse período é “autoconhecimento” Então, invista tempo em você. Déborah de Obá comenta: “Uma das melhores formas de se aprofundar em si é através do mapa astral. Os astros têm muito a dizer sobre a nossa própria personalidade. Saturno retrógrado é o momento perfeito para trazer o mapa e conhecer mais de si.”

Por fim, à medida que Saturno retoma seu movimento direto, a sensação de estagnação começa a dissipar-se, e um novo ímpeto de progresso pode ser sentido. O que foi revisto e reavaliado durante o período retrógrado agora pode ser implementado com clareza renovada e uma compreensão mais profunda das nossas metas e responsabilidades.

"A influência de Saturno não termina aí. Sua energia continua a nos lembrar da importância da perseverança e da responsabilidade. Ele nos exorta a manter o foco, a ser disciplinados e a não fugir dos desafios que se apresentam. Através dessas lições, construímos uma base mais sólida para o nosso futuro, aprendendo a valorizar o esforço e a resiliência", finaliza Déborah de Obá.

