Saiba o que não deve levar na mala de mão quando viaja de avião

Se você quer evitar passar muito tempo na segurança do aeroporto, há maneiras simples de reduzir o tempo perdido antes e depois da viagem. Por exemplo, os especialistas da Fulton Umbrellas, mencionados no The Mirror, aconselham a não transportar proteína em pó na bagagem de mão.

Por quê? Infelizmente, "os pós podem causar obstruções nas imagens das máquinas de raios-X, exigindo verificação manual pela segurança do aeroporto".

Além da proteína em pó, existem outros itens que não devem ser transportados na bagagem de mão para evitar complicações na segurança do aeroporto.

Por exemplo, líquidos acima de 100ml, objetos cortantes como tesouras ou facas, sprays inflamáveis e objetos pontiagudos como guarda-chuvas com ponta metálica. Esses itens podem causar interrupções durante o processo de inspeção e precisam ser transportados na bagagem despachada ou deixados em casa, seguindo as orientações de segurança

