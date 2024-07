Como aumentar os seus hormônios da felicidade - A felicidade é o item mais procurado do planeta! Todo mundo quer ser feliz e tem a capacidade de alcançar a felicidade por conta própria. Nós temos quatro hormônios principais que são os responsáveis por ela: serotonina, dopamina, ocitocina e endorfina. Esses são os famosos hormônios da felicidade e são os responsáveis por sentimentos como prazer, união, motivação e até mesmo amor. Hormônios e neurotransmissores são os mensageiros químicos do corpo e estão envolvidos em muitos processos essenciais, como frequência cardíaca e digestão, mas também no nosso humor e sentimentos. Entender como essas químicas da felicidade funcionam no corpo e no cérebro permite que sejamos agentes ativos no aumento dos níveis desses hormônios naturalmente. Afinal, quem não quer um pouco mais de saúde e felicidade? Clique para saber quais atividades podem estimular cada um dos quatro principais hormônios da felicidade e que tipos de felicidade eles podem oferecer.

